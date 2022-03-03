Украинская делегация сообщила о старте переговоров с Россией через два часа

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/david.braun.50951

Член украинской делегации в переговорном процессе с Россией Давид Арахамия на своей странице в Facebook рассказал о том, когда начнется второй раунд переговоров.

"Через два часа стартуем. Программа-минимум – гуманитарные коридоры, далее – по обстоятельствам", – написал Арахамия в 17:52 по времени Нур-Султана, при этом не уточнив место проведения переговоров.

Напомним, накануне помощник российского президента Владимир Мединский доложил о прибытии российской делегации на место переговоров с Украиной.

Мединский в своем комментарии журналистам сообщал, что мероприятие состоится в четверг утром в Беловежской пуще, когда украинская делегация прибудет на место.

Тем не менее, позже Давид Арахамия сообщил на своей странице в Facebook, что второй этап переговоров с российской стороной якобы состоится не в Беловежской пуще, как было сказано ранее, а в другом месте.

За ним последовал очередной комментарий Мединского. Руководитель российской делегации сообщил, что переговоры состоятся "там же, где и были запланированы" – на территории Брестской области Беларуси.

Первый этап российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля в Беларуси. Стороны встретились на берегу реки Припять.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959163-ukrainskaya-delegatsiya-soobschila-o-starte-peregovorov-s-rossiey-cherez-dva-chasa/