Мединский опроверг сообщения о переносе места переговоров России и Украины

Владимир Мединский. Фото: Sergei Kholodilin/Contributor/Getty Images

Глава российской делегации в переговорном процессе с Украиной Владимир Мединский опроверг распространившуюся информацию о переносе места проведения переговоров.

Помощник президента России сообщил, что переговоры российской и украинской делегаций пройдут в Брестской области, сообщает Sputnik Беларусь.

"Переговоры состоятся – мы сейчас в контакте с украинской стороной – там же, где и были запланированы, на территории Брестской области Беларуси", – сообщил Мединский.

По его словам, члены российской делегации ждут своих украинских коллег. Помощник президента РФ также добавил, что украинская делегация якобы заявляла, что может приехать раньше обговоренного времени, однако из-за сложной логистики это не получилось.

Мединский надеется, что переговоры начнутся в 15:00 по минскому времени (18:00 по времени Нур-Султана).

"Я думаю, что в 15:00 переговоры начнутся. Российская делегация сейчас работает, поскольку у нас блок предложений из трех частей, он касается военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического. Мы сейчас сводим позиции воедино", – рассказал Мединский.

Накануне помощник Путина сообщал о прибытии российской делегации на место переговоров с Украиной. Мединский в своем комментарии журналистам сообщал, что мероприятие состоится в четверг утром в Беловежской пуще, когда украинская делегация прибудет на место.

Тем не менее, позже член украинской делегации Давид Арахамия сообщил на своей странице в Facebook, что второй этап переговоров с российской стороной якобы состоится не в Беловежской пуще, как было сказано ранее, а в другом месте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959139-medinskiy-oproverg-soobscheniya-o-perenose-mesta-peregovorov-rossii-i-ukrainy/