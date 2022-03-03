Когда российские банки отключат от системы SWIFT

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На официальном сайте SWIFT подтвердили информацию об отключении от системы ряда российских банков, а также указали, когда процесс отключения будет завершен.

Как указывается в сообщении SWIFT, организация намерена поддержать санкции Евросоюза, Канады и США в отношении России за военное вторжение на территорию Украины.

Согласно принятому решению, 12 марта от системы должны быть отключены семь российских банков. Указывается, что SWIFT в полной мере выполнит это обязательство.

Компания подчеркивает, что является нейтральным глобальным кооперативом, который представлен в более чем 200 странах.

Тем не менее, как отмечают представители компании, они обязаны подчиняться законам ЕС и Бельгии, на территории которой зарегистрирована компания.

Напомним, что накануне постпреды стран Евросоюза одобрили отключение от SWIFT ряда банков России. Позже было официально объявлено об отключении от международной системы семи банков из РФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959084-kogda-rossiyskie-banki-otklyuchat-ot-sistemy-swift/