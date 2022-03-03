Лавров заявил, что против России вынашиваются планы войны

Сергей Лавров. Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что страны НАТО вместе с Украиной ведут разговор о возможности ядерной войны, передает РИА Новости.

"У нас там нет никакой эскалации ради деэскалации, как это пытаются нам вменять западные аналитики. Но разговор про ядерную войну сейчас ведется. Прошу вас очень внимательно посмотреть на те высказывания, которые звучали, и на тех персонажей, которые эти высказывания делали", - сказал Лавров.

Глава российского МИД обратил внимание, что эти высказывания исходили вначале от генсека НАТО Столтенберга, а потом от украинского президента Зеленского.

Лавров считает, что извне вынашиваются планы войны против России. Но заявил, что страна не позволит провокациям вывести ее из равновесия.

"Понятно, что Третья мировая может быть только ядерной. Но обращаю ваше внимание, что это в головах западных политиков постоянно вертится ядерная война, а не в голове россиян. Поэтому я вас уверяю, что мы не позволим каким-то провокациям заставить нас выйти из равновесия", - сказал Лавров.

Ранее политик оценил возможные масштабы Третьей мировой войны в случае ее начала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959131-lavrov-zayavil-chto-protiv-rossii-vynashivayutsya-plany-voyny/