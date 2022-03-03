Зеленский заявил о 16 тысячах добровольцев, направляющихся в Украину

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины выпустил очередное видеообращение, в котором обратился также к российской армии. Видеоролик доступен в его официальном Telegram.

"У нас нет границ от океана до океана, запасов нефти, газа и ядерного оружия. У нас есть наши люди и наша земля", - заявил Зеленский.

Зеленский сообщил, что в Украину направляются сейчас 16 тысяч иностранных добровольцев. Наряду с этим страна получает помощь от союзников, включая оружие.

Президент Украины рассказал, что в Успенский собор в Харькове попал снаряд. Тогда как внутри прятались люди.

"Иди к себе домой защищать своих русскоязычных людей. И не по всему миру, а у себя дома, их там тоже немало. Около 150 миллионов", - обратился он на русском языке к российской армии.

Ранее Зеленский озвучил подробности разговора с Токаевым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959116-zelenskiy-zayavil-o-16-tysyachah-dobrovoltsev-napravlyayuschihsya-v-ukrainu/