Евросоюз отключил от SWIFT семь российских банков

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Сегодня, 2 марта, стало известно о том, что в Евросоюзе решили отключить ряд российских банков от системы SWIFT.

Как пишет РИА Новости, в ЕС опубликовали список из семи российских банков, которые отключают от системы SWIFT.

В список вошли следующие банки:

ВТБ;

"Россия";

"Открытие";

Новикомбанк;

Промсвязьбанк;

Совкомбанк;

Внешэкономбанк.

Напомним, ранее сообщалось, что в Евросоюзе начали подготовку уже четвертого по счету пакета санкций в отношении России за действия страны на территории Украины.

Кроме того, недавно стало известно, что международная компания DHL приостановила доставки в Россию и Беларусь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958924-evrosoyuz-otklyuchil-ot-swift-sem-rossiyskih-bankov/