Евросоюз отключил от SWIFT семь российских банков
Сегодня, 2 марта, стало известно о том, что в Евросоюзе решили отключить ряд российских банков от системы SWIFT.
Как пишет РИА Новости, в ЕС опубликовали список из семи российских банков, которые отключают от системы SWIFT.
В список вошли следующие банки:
- ВТБ;
- "Россия";
- "Открытие";
- Новикомбанк;
- Промсвязьбанк;
- Совкомбанк;
- Внешэкономбанк.
Напомним, ранее сообщалось, что в Евросоюзе начали подготовку уже четвертого по счету пакета санкций в отношении России за действия страны на территории Украины.
Кроме того, недавно стало известно, что международная компания DHL приостановила доставки в Россию и Беларусь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958924-evrosoyuz-otklyuchil-ot-swift-sem-rossiyskih-bankov/