Постпреды стран Евросоюза одобрили отключение от SWIFT ряда банков России

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Постоянные представители стран Евросоюза одобрили ряд санкций против России, в том числе по отключению некоторых банков РФ от международной межбанковской системы SWIFT.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на французское председательство в Совете ЕС.

"Coreper II одобрил сегодня вечером санкции, направленные на исключение некоторых российских банков из системы SWIFT, в координации с нашими международными партнерами, запрет участвовать или вкладывать в проекты, софинансируемые Российским фондом прямых инвестиций", - говорится в сообщении.

Эти меры будут опубликованы в Официальном журнале ЕС, после чего вступят в силу, уточняет издание.

При этом, какие именно банки попадают под санкции, не уточняется.

Ранее эксперты объясняли, какие последствия может иметь отключение России от SWIFT.

Сообщалось также, что российские банки, попавшие под санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958744-postpredy-stran-evrosoyuza-odobrili-otklyuchenie-ot-swift-ryada-bankov-iz-rossii/