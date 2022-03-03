Представитель ООН сообщил, что Украину уже покинули миллион человек

Беженцы в Украине. Фото: Andrea Carrubba/Anadolu Agency via Getty Images

Верховный комиссар ООН по правам беженцев Филиппо Гранди сообщил в официальном Twitter-аккаунте, что с начала военной спецоперации Украину покинули один миллион человек.

"Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода миллиона беженцев из Украины в соседние страны", - сказал Гранди.

Он призвал прекратить военные действия в Украине, чтобы они смогли оказать населению гуманитарную помощь.

"Пора прекратить военные действия ради еще многих миллионов жителей Украины. Тогда будет предоставлена гуманитарная помощь", - сказал Гранди.

Напомним, Зеленский в своем видеообращении заявил, что с начала событий в Украине количество погибших российских солдат составило девять тысяч человек.

Хотя ранее министерство обороны России заявило, что количество жертв с их стороны составляет всего 498 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958994-predstavitel-oon-soobschil-chto-ukrainu-uzhe-pokinuli-million-chelovek/