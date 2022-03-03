Зеленский озвучил количество погибших российских солдат в Украине

Владимир Зеленский. Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал очередное видеообращение, которое было размещено в его Telegram.

Украинский президент выразил восхищение гражданам страны, которые "голыми руками" пытаются прогнать российские войска, выходя на улицы своих городов.

Зеленский заявил, что в первую неделю, по их подсчетам, было убито девять тысяч солдат с российской стороны. Хотя ранее министерство обороны России объявило, что их количество составляет 498 человек.

"За нас - 141 страна. За Россию только четыре - КНДР, Эритрея, Сирия, Беларусь. Вот такой список", - подытожил Зеленский.

Напомним, Генассамблея ООН в рамках специальной сессии приняла резолюцию с осуждением операции России на Украине.

141 страна проголосовала за принятие, воздержались - 35, высказались против - пять стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958983-zelenskiy-ozvuchil-kolichestvo-pogibshih-rossiyskih-soldat-v-ukraine/