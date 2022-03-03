Серия мощных взрывов прогремела в Киеве

Взрыв в Киеве. Кадр из видео: Telegram/ГлавРед

Серия мощных взрывов прогремела в украинской столице. Очевидцы опубликовали видеоролики в Сети.

Как пишет Политика Страны, взрывы, возможно, были вызваны ударами ракет.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

По словам свидетелей произошедшего, некоторые взрывы прозвучали в районе метро Дружбы Народов.

Напомним, очередной взрыв произошел в Харьковской области. В связи с ситуацией в городе началась эвакуация иностранных студентов.

1 марта в центре Харькова камеры зафиксировали момент мощного взрыва. Снаряд попал в административное здание в центре города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958986-seriya-moschnyh-vzryvov-progremela-v-kieve/