Серия мощных взрывов прогремела в Киеве
Серия мощных взрывов прогремела в украинской столице. Очевидцы опубликовали видеоролики в Сети.
Как пишет Политика Страны, взрывы, возможно, были вызваны ударами ракет.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.
По словам свидетелей произошедшего, некоторые взрывы прозвучали в районе метро Дружбы Народов.
Напомним, очередной взрыв произошел в Харьковской области. В связи с ситуацией в городе началась эвакуация иностранных студентов.
1 марта в центре Харькова камеры зафиксировали момент мощного взрыва. Снаряд попал в административное здание в центре города.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958986-seriya-moschnyh-vzryvov-progremela-v-kieve/