DHL приостановили доставки в Россию и Беларусь

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В международной компании DHL заявили, что останавливают доставку посылок на территорию России и Беларуси. Также были закрыты украинские офисы компании.

В DHL на данный момент остановили как доставку в Россию и Беларусь, так и прием посылок из этих стран, передает РИА Новости.

"Наши перевозки в Россию и Беларусь были приостановлены, поэтому мы также не принимаем посылки в эти страны до последующих уведомлений", – говорится в официальном сообщении DHL.

Кроме того, в компании заявили, что в связи с ситуацией в Украине были закрыты местные офисы, чтобы обеспечить безопасность сотрудников.

"В настоящее время главным вопросом и наивысшим приоритетом для нас является безопасность наших сотрудников, поэтому мы закрыли офисы и приостановили деятельность в Украине до дальнейшего уведомления", – сообщили в компании.

В DHL также отметили, что они будут следить за ситуацией и уведомлять клиентов о дальнейших решениях.

Ранее сообщалось, что страны ЕС начали подготовку четвертого пакета антироссийских санкций.

Также стало известно, что финансовая компания American Express приостановила работу в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958915-dhl-priostanovili-dostavki-v-rossiyu-i-belarus/