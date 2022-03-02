Испания предложила внести Россию в черный список оффшорных стран

Педро Санчес. Фото: Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images

Премьер-министр Испании предложил включить Россию в черный список оффшорных стран, передает РИА Новости.

"Одна из мер, которые Испания будет продвигать как в ЕС, так и в ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития – ред.), - объявление России офшором, включив эту страну в черный список стран-офшорных зон", - сказал испанский премьер Педро Санчес.

Политик также сообщил, что Испания поставит Украине наступательное оружие. Ранее страна утверждала, что не будет делать этого напрямую.

"Мы поддерживаем активизацию Европейского фонда мира для поставок оборонительного и наступательного вооружения Европейским Союзом Украине. Испания четвертый донор этого фонда. Это была моя позиция и позиция правительства Испании. И считаю ее адекватной", - сказал Санчес.

Ранее Испания направила Украине 20 тонн гуманитарной помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958894-ispaniya-predlozhila-vnesti-rossiyu-v-chernyy-spisok-offshornyh-stran/