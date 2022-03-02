Страны ЕС начали подготовку четвертого пакета антироссийских санкций

Александер Шалленберг. Фото: Georg Hochmuth/APA/AFP/Getty Images

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил о разработке четвертого пакета санкций в отношении России, передает ТАСС.

"Мы уже ввели мощные санкции. Мы работаем над четвертым пакетом. В пятницу будет специальное заседание глав МИД [стран ЕС] с американским госсекретарем [Энтони] Блинкеном", - сказал Шалленберг.

Политик выразил мнение, что первые санкции уже дали эффект. Так как российский рубль, по его словам, падает, а биржи закрываются.

Новый пакет затронет российских олигархов. Списки с именами уже готовятся. Есть и другие ограничения, но о них Шалленберг подробно не рассказал.

Тем временем Китай отказался вводить санкции против России в одностороннем порядке, передает РИА Новости.

Ранее мы писали о третьем пакете санкций, который был согласован в ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958900-strany-es-nachali-podgotovku-chetvertogo-paketa-antirossiyskih-sanktsiy/