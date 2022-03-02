Кошанов высказался по ситуации с Украиной и влиянии санкционных вызовов

Ерлан Кошанов. Фото: пресс-служба мажилиса

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов по окончании пленарного заседания ответил на вопросы журналистов, в частности, по ситуации в Украине и действиях Казахстана для урегулирования конфликта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу мажилиса.

"Это наши братские страны. И поэтому нам очень больно сегодня наблюдать, когда проливается кровь, разрушаются здания. Казахстан чем может помочь? Это вчера озвучил глава нашего государства. Мы можем оказать посреднические услуги, можем предоставить площадку для переговоров, если это понадобится", - сообщил спикер мажилиса, отметив, что ситуация меняется ежедневно, ежечасно и поэтому прогнозировать что-то очень сложно.

Отвечая на вопрос журналиста о влиянии санкций западных стран против Казахстана, председатель мажилиса напомнил о соответствующем поручении главы государства в адрес Национального банка и правительств, данном на Совете безопасности, о необходимости подготовить экономику страны к санкционным вызовам.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также высказался о ситуации вокруг Украины и России, призвав страны к миру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958895-predsedatel-mazhilisa-vyskazalsya-po-situatsii-s-ukrainoy-i-vliyanii-sanktsionnyh-vyzovov/