MasterCard заблокировали ряд финучреждений России из-за ситуации вокруг Украины

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Исполнительный директор MasterCard Майкл Мибах сообщил, что они заблокировали ряд финучреждений России в своей платежной сети из-за военной операции в Украине, передает Financial Times.

MasterCard не указали точно, какие финансовые учреждения были заблокированы. Также Мибах заявил, что они подготовились к возможным кибератакам.

"Наши группы по кибербезопасности, разведке и корпоративной безопасности работают с правительствами и партнерами по всему миру, чтобы обеспечить стабильность, целостность и отказоустойчивость наших систем, которые работают в обычном режиме", - заявил он.

MasterCard пообещали выделить два миллиона долларов в качестве гуманитарной помощи Украине. Распределение данных средств будет проходить через благотворительные организации и фонды.

Напомним, компания Meta сообщила об ограничении доступа к российским СМИ на территории Евросоюза. В список вошли Russia Today и Sputnik.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958555-mastercard-zablokirovali-ryad-finuchrezhdeniy-rossii-iz-za-situatsii-vokrug-ukrainy/