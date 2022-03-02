Российские ученые и Нобелевские лауреаты потребовали вывести войска России из Украины

Нобелевская премия. Фото: pixabay.com

Более пяти тысяч российских ученых в открытом письме, опубликованном на сайте научно-популярной газеты Троицкий вариант, выразили протест действиям России в отношении Украины.

"Мы, российские ученые и научные журналисты, заявляем решительный протест против военных действий, начатых вооруженными силами нашей страны на территории Украины. Этот фатальный шаг ведет к огромным человеческим жертвам и подрывает основы сложившейся системы международной безопасности. Ответственность за развязывание новой войны в Европе целиком лежит на России", - говорится в их обращении.

Подписавшиеся ученые отметили, что для этой войны нет оправданий. И Украина никогда не представляла угрозы для России.

Они назвали происходящее "циничным предательством памяти" воевавших против нацизма во времена ВОВ.

"У многих из нас в Украине живут родственники, друзья и коллеги по научной работе. Наши отцы, деды и прадеды вместе воевали против нацизма", - сказано в сообщении.

Авторы письма уважают украинскую государственность, а Россия своими действиями, по их словам, обрекла себя на изоляцию в международном сообществе. Они требуют остановки военных действий.

К ним присоединились и 162 Нобелевских лауреата, которые выразили поддержку украинскому народу и осудили действия российского правительства. Послание они опубликовали в официальном письме.

"Мы тщательно подбираем слова, поскольку не верим, что русский народ играет свою роль в этой агрессии", - сказали они.

По их словам, военное вторжение в Украину запятнало репутацию России на десятилетия. Нобелевские лауреаты потребовали вывести войска из Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958769-rossiyskie-uchenye-i-nobelevskie-laureaty-potrebovali-vyvesti-voyska-rossii-iz-ukrainy/