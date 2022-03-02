"Тот самый момент": Зеленский попросил Байдена и союзников о помощи

Владимир Зеленский. Фото: Sean Gallup/Getty Images

В интервью CNN Зеленский призвал Байдена выступить с "сильным" заявлением в Конгрессе и убедить американцев в том, что ситуация может иметь серьезные последствия.

"Он [Байден] - один из мировых лидеров, и очень важно, чтобы народ Соединенных Штатов понимал, что даже если война идет в Украине, это война за ценности демократии, свободы", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский отметил, что пока российские войска бомбят украинские города, прогресса в переговорах не будет.

"Важно перестать бомбить людей, и тогда мы сможем двигаться дальше и сесть за стол переговоров", - сказал президент Украины.

По словам Зеленского, Украина будет и дальше храбро бороться со своим противником. Но для успеха ей необходима помощь извне.

"Я много раз разговаривал с Байденом. И я много раз говорил ему, что Украина будет сопротивляться и бороться сильнее, чем кто-либо другой, но в одиночку против России мы не справимся. Поэтому, если кто-то хочет нам помочь, все должны действовать оперативно. Тот самый момент", - говорит украинский президент.

Страны НАТО и США помогли Украине оружием, разведданными, военной техникой. Но отправлять своих солдат ни одна страна еще не намерена.

Зеленский предупредил, что если в этой ситуации Россия выйдет победителем, то их войска будут сосредоточены на границах Польши, Литвы и других стран.

Журналист CNN Мэттью Ченс пообщался с президентом Украины в бункере. Туда Ченса доставили военные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958762-tot-samyy-moment-zelenskiy-poprosil-baydena-i-soyuznikov-o-pomoschi/