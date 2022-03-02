Paramount и Universal приостановили выход своих проектов в России

Кадр из трейлера фильма "Затерянный город": Paramount

Стриминговый сервис Netflix приостановил работу над российскими оригинальными проектами. Платформа до настоящего времени работала над четырьмя картинами, передает Бюллетень кинопрокатчика.

Netflix вел работу над драматическим сериалом "Анна К" со Светланой Ходченковой, еще одним сериалом с Александром Петровым, криминальным триллером режиссера Анны Жук, а также проектом с участием Юры Борисова.

Ранее мы писали, что Sony приостановили выход в прокат в России "Морбиуса", Warner Bros "Бэтмена". Так же поступили в Disney.

Теперь такое же решение приняли в Paramount. На неопределенный срок приостановлен выход в прокат "Затерянного города" с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом, а также вторая часть "Соника в кино", передает Deadline.

"Поскольку мы являемся свидетелями продолжающейся трагедии в Украине, мы решили приостановить прокат наших предстоящих фильмов в России, в том числе "Затерянный город" и "Соник 2" в кино", - говорится в заявлении компании.

Запланированные кинопоказы отменила компания Universal. Это анимационный фильм "Плохие парни", а также эклер-триллер "Скорая помощь" Майкла Бэя, передает The Hollywood Reporter.

Команда Каннского фестиваля выразила солидарность народу Украины и осудила позицию российского правительства в официальном заявлении на сайте.

"Каннский фестиваль желает оказать всю свою поддержку народу Украины и всем тем, кто находится на ее территории", - гласит сообщение.

Они добавили, что если ситуация будет развиваться в таком направлении дальше, они не будут приветствовать российские делегации на фестивале. И не допустят присутствия кого-либо, связанного с правительством России.

Организаторы отметили мужество тех россиян, которые рискуют выступать против решения своих властей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958758-paramount-i-universal-priostanovili-vyhod-svoih-proektov-v-rossii/