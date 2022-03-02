Россия отвергла дипломатические усилия по Украине, считает Байден

Джо Байден. Фото: Pete Marovich/Abaca/Bloomberg/Getty Images

Президент США Джо Байден высказался о ситуации вокруг Украины. Он уверен, что Россия отвергла дипломатические усилия в ее разрешении.

Американский лидер обратился к конгрессу, пишет РИА Новости. В своем обращении он затронул тему Украины.

"Война Путина была преднамеренной и неспровоцированной, он отверг дипломатические усилия. Он думал, Запад и НАТО не ответят, думал, что сможет разделить нас. Путин ошибался. Мы были готовы", - сказал Байден.

Отмечается, что это лишь отрывок из выступления президента США, который распространила пресс-служба Белого дома.

Если не остановить нынешнюю агрессию, начнется хаос, уверен американский президент.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявлял, что причин для беспокойства о ядерной войне у жителей США нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958756-rossiya-otvergla-diplomaticheskie-usiliya-po-ukraine-schitaet-bayden/