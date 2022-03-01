В Disney приостановили поставку прокатных фильмов в российские кинотеатры

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В компании Walt Disney сообщили, что они остановят поставку своих новых фильмов в российские кинотеатры.

The Walt Disney Company приостановили поставку фильмов в Россию из-за ситуации на Украине, передают РИА Новости.

"Мы приостанавливаем выпуск прокатных фильмов в России, в том числе предстоящий "Я краснею" от Pixar. Мы будем принимать последующие решения в зависимости от ситуации", – сообщили представители американской компании.

Также в Disney заявляли, что они, вместе с партнерами, будут предоставлять необходимую гуманитарную помощь беженцам из Украины.

Ранее стало известно, что General Motors приостанавливает поставки автомобилей в Россию.

Также сообщалось о том, что украинские мобильные операторы заблокировали доступ телефонам с российскими номерами к своим сетям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958524-v-disney-priostanovili-postavku-prokatnyh-filmov-v-rossiyskie-kinoteatry/