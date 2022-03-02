Турция не намерена вводить санкции против России

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Анкара не планирует вводить санкции против Москвы, чтобы оставить открытым канал с Россией, заявил, представитель президента Турции Ибрагим Калын.

В интервью CNN Turk он пояснил, что Турция действует, учитывая свои приоритеты, пишет РИА Новости.

"Мы должны действовать, учитывая приоритеты нашей страны. Должен быть актор, который мог бы говорить с Россией. Кто будет разговаривать с Россией, когда все бросают мосты? Мы не планируем пакет санкций, чтобы оставить этот канал открытым", - заявил Калын.

Также глава МИД Турции опроверг слухи о том, что на Анкару было давление с целью присоединения к санкциям.

"Не было никакого требования или давления на Турцию, чтобы она присоединилась к санкциям против России". - заявил Мевлют Чавушоглу.

Напомним, что страны Запада продолжают вводить санкции против России из-за ситуации вокруг Украины. Например, недавно постпреды стран Евросоюза одобрили отключение от SWIFT ряда банков России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958754-turtsiya-ne-namerena-vvodit-sanktsii-protiv-rossii/