Голливуд приостановил выход "Морбиуса" и "Бэтмена" в российский прокат
Компания Warner Bros приостановила выпуск картины "Бэтмен" с участием Роберта Паттинсона в России, которая должна была состояться там 3 марта, передает The Hollywood Reporter.
"В связи с гуманитарным кризисом в Украине WarnerMedia приостанавливает выпуск своего художественного фильма "Бэтмен" в России", - говорится в заявлении компании.
Они добавили, что будут следить за ситуацией и надеются на быстрое разрешение конфликта.
Одновременно с этим компания Sony сняла с российского проката грядущие проекты. В них вошел марвеловский "Морбиус" с Джаредом Лето, передает Deadline.
"Учитывая продолжающиеся военные действия на Украине и возникшую в результате этого неопределенность и гуманитарный кризис, разворачивающийся в этом регионе, мы приостановим наши запланированные театральные показы в России, включая предстоящий выпуск "Морбиуса", - сказали в компании.
Как пишет Variety, стриминговый сервис Netflix заблокировал трансляцию 20 российских каналов. Среди них НТВ, Первый канал. Нововведение вступит в силу с 1 марта.
Приостановил поставку прокатных фильмов в Россию также Disney.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958580-gollivud-priostanovil-vyhod-morbiusa-i-betmena-v-rossiyskiy-prokat/