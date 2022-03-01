Голливуд приостановил выход "Морбиуса" и "Бэтмена" в российский прокат

Кадр из трейлера "Бэтмен": YouTube/Warner Bros

Компания Warner Bros приостановила выпуск картины "Бэтмен" с участием Роберта Паттинсона в России, которая должна была состояться там 3 марта, передает The Hollywood Reporter.

"В связи с гуманитарным кризисом в Украине WarnerMedia приостанавливает выпуск своего художественного фильма "Бэтмен" в России", - говорится в заявлении компании.

Они добавили, что будут следить за ситуацией и надеются на быстрое разрешение конфликта.

Одновременно с этим компания Sony сняла с российского проката грядущие проекты. В них вошел марвеловский "Морбиус" с Джаредом Лето, передает Deadline.

"Учитывая продолжающиеся военные действия на Украине и возникшую в результате этого неопределенность и гуманитарный кризис, разворачивающийся в этом регионе, мы приостановим наши запланированные театральные показы в России, включая предстоящий выпуск "Морбиуса", - сказали в компании.

Как пишет Variety, стриминговый сервис Netflix заблокировал трансляцию 20 российских каналов. Среди них НТВ, Первый канал. Нововведение вступит в силу с 1 марта.

Приостановил поставку прокатных фильмов в Россию также Disney.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958580-gollivud-priostanovil-vyhod-morbiusa-i-betmena-v-rossiyskiy-prokat/