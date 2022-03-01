СМИ: General Motors приостанавливает поставки автомобилей в Россию
Американский автоконцерн General Motors приостанавливает экспорт автомобилей в Россию.
Об этом, ссылаясь на заявление автопроизводителя, сообщил телеканал Fox Business, пишет ТАСС.
По данным издания, поставки будут приостановлены на неопределенный срок.
В компании подчеркивают, что следят за ситуацией вокруг Украины, а также принимают меры, чтобы "снизить негативное влияние" санкций.
Между тем газета Detroit Free Press опубликовала комментарий представителя автоконцерна, который подчеркнул, что экспорт General Motors в Россию приостановлен "в силу ряда внешних факторов, включая перебои в цепочке поставок и другие вопросы вне сферы контроля компании".
По данным издания "Ведомости", General Motors поставляла в Россию автомобили марки Chevrolet.
Ранее сообщалось, что в Канаде, США и Финляндии запретили российскую водку.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958516-smi-general-motors-priostanavlivaet-postavki-avtomobiley-v-rossiyu/