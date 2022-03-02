Глава МИД Германии обвинила Россию в злоупотреблении полномочиями в Совбезе ООН

Анналена Бербок. Фото: Jordan Pix/Getty Images

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Москва "злоупотребляет полномочиями постоянного члена Совбеза ООН".

Обращение Бербок к российскому коллеге Сергею Лаврову, прозвучавшее на сессии Генассамблеи ООН, опубликовало РИА Новости.

"Вы говорите, что действуете в целях самообороны. Но весь мир наблюдал, как вы группировали свои войска в течение месяцев, готовясь к этой атаке.

Вы говорите, что Россия действует, чтобы защитить русскоязычных от агрессии. Но сегодня весь мир наблюдает, как вы бомбите дома русскоязычных украинцев в Харькове.

Вы говорите, что Россия посылает миротворцев. А на самом деле вы злоупотребляете своими полномочиями постоянного члена Совета безопасности", - цитирует издание главу немецкого МИД.

Министр добавила, что глава МИД России "может обманывать себя, но свой народ обмануть не сможет".

Бербок подтвердила, что Германия планирует поставить вооружение в Украину. По ее словам, в Берлине "всегда были и будут привержены дипломатии и поиску мирных решений", но "когда наш мирный порядок подвергается нападкам, мы должны противостоять этой новой реальности".

"Мы всегда должны быть готовы критически подвергнуть сомнению наши собственные действия, наши прошлые обязательства в мире", - сказала Бербок и отметила, что лично "готова сделать это". Но сейчас речь идет "о семьях, укрывающихся на станциях метро, потому что их дома бомбят", добавила министр.

"На кону жизнь или смерть украинского народа. На карту поставлена безопасность Европы. На карту поставлен Устав ООН.

Почти у каждой страны, представленной в этом зале, есть более крупный и могущественный сосед. Это касается всех нас, дамы и господа. Вот почему я призываю всех вас: объединиться во имя мира и проголосовать за резолюцию, которая находится перед нами", - заключила Бербок.

Напомним, ранее постпреды стран ЕС согласовали новый пакет санкций в адрес России, в рамках которого ряд банков РФ отключат от международной системы SWIFT.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958746-glava-mid-germanii-obvinila-rossiyu-v-zloupotreblenii-polnomochiyami-v-sovbeze-oon/