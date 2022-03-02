Названа дата слушаний по делу Украины против России в Международном суде ООН

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Международный суд ООН в Гааге проведет 7-8 марта слушания по вопросу предупредительных мер в рамках разбирательства между Россией и Украиной по вопросу о нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз суда.

"Заседания пройдут 7-8 марта. Слушания будут касаться требования о введении предупредительных мер, поданного Украиной", - говорится в сообщении суда.

Кроме того, по данным издания, Россия получила отдельное срочное послание от председателя суда Джоан Донохью. В нем Донохью обратила внимание России "на необходимость действовать таким образом, чтобы любое решение суда по запросу о принятии предупредительных мер возымело надлежащее действие".

Напомним, 27 февраля Украина направила в Международный суд ООН в Гааге иск против России. Она потребовала привлечь РФ к ответственности "за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии".

На заседании Совбеза ООН 28 февраля Киев призвал к срочному слушанию в суде по этому иску.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958737-nazvana-data-slushaniy-po-delu-ukrainy-protiv-rossii-v-mezhdunarodnom-sude-oon/