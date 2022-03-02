Путин запретил вывозить из России больше 10 тысяч долларов наличными

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Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал "Указ о дополнительных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации". Документ опубликовал официальный сайт Кремля.

Согласно указу, принятые меры вызваны "недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".

Отмечается, что нововведения направлены "на защиту национальных интересов" Российской Федерации.

"Постановляю запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза", - говорится в указе.

Напомним, ранее глава РФ подписал указ, согласно которому россиянам запретили зачислять иностранную валюту на свои счета, открытые в банках и организациях за рубежом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958732-putin-zapretil-vyvozit-iz-rossii-bolshe-10-tysyach-dollarov-nalichnymi/