ООН: До 4 миллионов человек могли покинуть Украину в эти дни

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В ООН подсчитали количество людей, покинувших Украину с момента начала российской спецоперации.

Число людей, покинувших Украину из-за начавшихся боевых действий, может доходить до 4 миллионов. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает РИА Новости.

"По нашим подсчетам, до 4 миллионов человек могли покинуть страну", - сказал Гриффитс на мероприятии, посвященном оказанию гуманитарной помощи Киеву.

Но верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отметил, что 4 миллиона – это лишь прогнозируемое количество.

"Это планируемая цифра. Я надеюсь, что у нас не будет 4 миллионов беженцев. Но при нынешних темпах оттока населения мы можем достичь ее весьма быстро", - сообщил он.

Тем не менее, как сообщает ТАСС, ранее в ООН сообщали лишь о 660 тысячах беженцев. Эту цифру озвучил представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту.

Сообщается, что больше всего беженцев из Украины прибывают на территорию Польши.

Ранее в МИД Украины назвали условие новых переговоров с Россией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958718-oon-do-4-millionov-chelovek-mogli-pokinut-ukrainu-v-eti-dni/