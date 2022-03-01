Зеленский прокомментировал взрыв на площади в центре Харькова

Мощный взрыв в Харькове. Кадр из видео: t.me/stranaua

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал взрыв, который недавно произошел возле здания администрации на площади Свободы в Харькове.

В результате произошедшего пострадали около 20 человек и было уничтожено несколько зданий, сообщает УНИАН.

"Харьков. Удар крылатой ракеты в самую большую площадь Европы. Площадь Свободы. Десятки жертв. Вот такая цена свободы. Вот такое утро народа Украины", - заявил Зеленский.

Зеленский заявил, что атака якобы произошла из российского Белгорода.

"Украинский Харьков и российский Белгород всегда были близкими городами. Во многих смыслах. Даже граница между ними была условная, только на картах. Но точная не в душе. Теперь все изменилось", - сказал президент.

По мнению Зеленского, это не только военное преступление, но и теракт.

"Это террор против города, террор против Харькова, террор против Украины. На площади не было военной цели. Как в тех жилых районах Харькова, по которым бьют из реактивной артиллерии.

Ракета в центральную площадь - это откровенный, ничем не прикрытый террор. Никто не простит, никто не забудет. Этот удар по Харькову является военным преступлением, государственным терроризмом Российской Федерации.

После такого Россия - это государство-террорист. Очевидно, должно быть официально", - приводит слова Зеленского издание.

Украинский президент призвал международное сообщество немедленно и действенно отреагировать на произошедшее, а также признать действия России государственным терроризмом.

Ранее камеры, установленные возле площади Свободы в центре Харькова, зафиксировали момент мощнейшего взрыва. Снаряд упал рядом со зданием областной администрации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958684-zelenskiy-prokommentiroval-vzryv-na-ploschadi-v-tsentre-harkova/