Путин запретил россиянам переводить валюту за рубеж

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Президент России Владимир Путин подписал "Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Как уточняет РИА Новости, документом предусмотрены следующие меры:

участники внешнеэкономической деятельности обязуются продавать 80 процентов от валютных зачислений из-за рубежа , полученных с 1 января этого года. Уже накопленные средства нужно продать в течение трех дней. Контролировать процесс поручено Центробанку;

, полученных с 1 января этого года. Уже накопленные средства нужно продать в течение трех дней. Контролировать процесс поручено Центробанку; запрещаются операции по передаче от резидентов в пользу нерезидентов валюты в качестве займа;

резиденты теперь не смогут зачислять иностранную валюту на свои счета, открытые в банках и организациях за рубежом, а также переводить деньги без открытия банковского счета с использованием иностранных электронных средств платежа.

Помимо этого, компании до 31 декабря этого года смогут приобретать размещенные ими акции (за исключением приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего количества) при соблюдении набора условий:

акции должны быть допущены к организованным торгам;

их средневзвешенная цена за любые три месяца, начиная с 1 февраля, должна снизиться на 20 и более процентов по сравнению со средневзвешенной ценой, определенной за три месяца начиная с 1 января 2021;

значение основного индекса фондового рынка, рассчитанное организатором торговли за любые три месяца начиная с 1 февраля 2022 г., должно снизиться по сравнению со значением такого индекса, рассчитанным организатором торговли за три месяца начиная с 1 января 2021 г., на 20 и более процентов;

акции необходимо приобретать на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов;

делать это может брокер по поручению публичного акционерного общества;

при этом совет директоров или наблюдательный совет ПАО должны принять решение о приобретении размещенных им акций в соответствии с положениями этого указа, определяющее категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), срок, в течение которого осуществляется приобретение акций и который должен истекать не позднее 31 декабря.

Кроме того, указ разрешает банкам открывать счет для физлица без его личного присутствия или присутствия его представителя, если речь идет о переводе средств из другой организации. Для этого банку, где счет уже открыт, необходимо предоставить сведения для идентификации физлица.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958497-putin-zapretil-rossiyanam-perevodit-valyutu-za-rubezh/