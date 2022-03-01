Украина отозвала послов из Кыргызстана и Грузии

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина отзовет своих послов из Кыргызстана и Грузии. Дипломаты вернутся в Киев для консультации.

Как пишет РБК-Украина, Зеленский в своем видеообращении подчеркнул, что украинские дипломаты намерены реализовать "справедливые решения по отношению к тем странам, которые изменили своему слову и международному праву".

"Немедленно вызываем посла из Киргизии на консультацию. За оправдание агрессии против Украины. Немедленно отзываем посла Грузии за преграды для добровольцев, желающих нам помочь, за неморальную позицию в отношении санкций", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня стало известно, что Владимир Зеленский намерен выступить в Европарламенте. Кроме того, заявлялось, что ситуацию в Украине расследует Международный уголовный суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958673-ukraina-otozvala-poslov-iz-kyrgyzstana-i-gruzii/