Кадыров рассказал о первых потерях среди чеченских военных в Украине

Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем официальном Telegram-канале рассказал о жертвах со стороны своей республики при спецоперации в Украине.

"Среди уроженцев Чеченской Республики уже есть, к сожалению, потери. Двое умерло (Дала гечдойла царна), еще шестеро получили ранения разной степени", - написал Кадыров.

Он добавил, что погибшие отдали жизни ради безопасности двух стран.

"Да, на войне убивают, и это был их выбор профессии. И эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран", - пояснил глава Чечни.

Ранее Instagram заблокировал аккаунт помощника Кадырова Умара Даудова после публикации видео из воинской части под Киевом.

Также глава Чеченской Республики Кадыров раскритиковал введение международным сообществом антироссийских санкций. И заявил, что его правительство намерено ввести ответные меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958634-kadyrov-rasskazal-o-pervyh-poteryah-sredi-chechenskih-voennyh-v-ukraine/