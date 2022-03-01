Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН (видео)

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение, в котором призвал исключить Россию из состава Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Видеообращение украинского президента опубликовала официальная Facebook-странице его офиса.

"Государство, которое совершает военные преступления по отношению к мирным людям, не может быть членом Совбеза ООН. Таким государствам необходимо закрыть вход во все порты, каналы, аэропорты всего мира", - считает глава Украины.

Кроме того, такое государство не должно получать "сотни миллиардов" за экспорт энергоресурсов, подчеркнул Зеленский.

Как отметил украинский президент, введенные накануне санкции "не убедили Россию".

"Мы защищаем наше государство в одиночку. Мощнейшие силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в нашем небе и слышим на нашей земле, что этого недостаточно", - отметил Зеленский.

Напомним, Украина ввела безвизовый режим для иностранных граждан, желающих вступить в желающих вступить в интернациональный легион обороны страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958511-zelenskiy-potreboval-isklyuchit-rossiyu-iz-sovbeza-oon-video/