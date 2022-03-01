НХЛ. Фото: nhl.com

Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостановила сотрудничество с бизнес-партнерами из России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили на официальном сайте.

НХЛ выразила беспокойство по поводу ситуации в Украине. А также призвала к мирному урегулированию вопроса.

Лига сообщила, что на этом фоне приостановила работу с российскими бизнес-партнерами.

"С этого момента мы приостанавливаем отношения с бизнес-партнерами в России и ставим на паузу работу социальных сетей и сайта на русском языке. Кроме того, мы не рассматриваем Россию в качестве места проведения мероприятий НХЛ в ближайшем будущем", - сказано в сообщении.

НХЛ выразила обеспокоенность по поводу благополучия российских игроков, которые выступают "от лица своих клубов, а не от России".

Ранее Международная федерация дзюдо приостановила полномочия Путина в качестве почетного президента.

Напомним, MasterCard заблокировали несколько финучреждений России, а шведские компании Volvo, Scania и Ericsson приостановили работу в этой стране.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1958564-nhl-priostanovila-sotrudnichestvo-s-biznes-partnerami-iz-rossii/