Канада поставит Украине противотанковое оружие и откажется от российской нефти

Джастин Трюдо. Фото: Dave Chan/Getty Images

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Канада поставит Украине противотанковое оружие.

Слова Трюдо опубликовало РИА Новости.

"Сегодня мы объявляем, что мы поставим Украине системы противотанкового оружия и усовершенствованное вооружение", - цитирует издание премьера Канады.

Ранее Оттава уже заявляла, что направит Киеву военную помощь на сумму около 20 млн долларов.

Кроме того, на этой же пресс-конференции Трюдо объявил о планах запретить импорт сырой нефти из России.

"Мы также объявляем, что планируем ввести запрет на весь импорт сырой нефти из России", - заявил Трюдо.

Ранее Евросоюз заявлял, что профинансирует закуп оружия и снаряжения для Украины на 450 млн евро. МИД России уже сделал заявление об ответных жестких мерах на помощь Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958509-kanada-postavit-ukraine-protivotankovoe-oruzhie-i-zapretit-import-syroy-nefti-iz-rossii/