Австралия направит Украине 75 млн долларов

Скотт Моррисон. Фото: Mark Graham/Bloomberg via Getty Images

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна направит Украине 50 миллионов долларов на поддержку обороны и 25 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи, передает РИА Новости.

Кроме того, бразильский президент Жаир Болсонару в минувший понедельник заявил, что они создадут специальный "гуманитарный паспорт" для беженцев из Украины.

Болсонару отметил, что в Бразилии проживают примерно 60 тыс. этнических украинцев. В основном в штате Парана, передает УНИАН.

К слову, ранее бразильский глава отказался выступать в поддержку резолюции ООН, которая направлена против России.

В качестве помощи Тайвань решил направить Украине 27 тонн медикаментов.

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что они поставят украинской стороне противотанковое оружие. А также откажутся от российской нефти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958535-avstraliya-napravit-ukraine-75-mln-dollarov/