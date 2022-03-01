Австралия направит Украине 75 млн долларов
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна направит Украине 50 миллионов долларов на поддержку обороны и 25 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи, передает РИА Новости.
Кроме того, бразильский президент Жаир Болсонару в минувший понедельник заявил, что они создадут специальный "гуманитарный паспорт" для беженцев из Украины.
Болсонару отметил, что в Бразилии проживают примерно 60 тыс. этнических украинцев. В основном в штате Парана, передает УНИАН.
К слову, ранее бразильский глава отказался выступать в поддержку резолюции ООН, которая направлена против России.
В качестве помощи Тайвань решил направить Украине 27 тонн медикаментов.
Ранее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что они поставят украинской стороне противотанковое оружие. А также откажутся от российской нефти.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958535-avstraliya-napravit-ukraine-75-mln-dollarov/