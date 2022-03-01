Volvo, Scania и Ericsson приостановили свой бизнес в России

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Шведские компании Volvo, Scania и Ericsson приостановили свой бизнес на территории России, передает ТАСС.

"Учитывая потенциальный риск, связанный с торговлей материалами с Россией, а также санкции, введенные США и ЕС, Volvo Cars не будет поставлять автомобили на российский рынок до дальнейшего уведомления", - заявил представители Volvo Cars Бен Фулдс.

В пресс-службе компании Scania сообщили, что еще на прошлой неделе приостановили поставки в Россию своих грузовиков и запчастей к ним.

"Отношения с клиентами важны для Scania, но здесь ценности Scania были важнее", - объяснил представитель пресс-службы компании Эрик Брэттхолл.

Ericsson также решили временно приостановить свой бизнес на территории России. На данный момент они заняты изучением санкций международного сообщества.

Напомним, MasterCard заблокировали ряд финансовых учреждений в России в своей платежной сети из-за ситуации в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958560-volvo-scania-i-ericsson-priostanovili-svoy-biznes-v-rossii/