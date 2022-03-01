Верховная Рада конфискует российское имущество на территории Украины

Фото: Telegram/Верховная Рада Украины

Верховная Рада подготовила проект, согласно которому все российское имущество на территории Украины будет конфисковано. Об этом сообщил председатель Руслан Стефанчук в официальном Telegram-канале.

В сообщении Стефанчук призвал исключить Россию из Совета безопасности ООН и "всех специальных учреждений". Ранее об этом говорил украинский президент Зеленский в своем видеообращении.

"Также в ближайшее время депутаты планируют разработать законопроект о конфискации всего российского имущества, находящегося на территории нашего государства", - гласит сообщение.

Тем временем украинские мобильные операторы решили отключить доступ телефонам с российскими номерами к своим сетям.

Также мы писали, что японское правительство ввело персональные санкции против Владимира Путина и его ближайших соратников. И еще против 49 российских компаний и организаций, в число которых вошли ФСБ, ГРУ, Сухой, МиГ, Ростех.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958528-verhovnaya-rada-konfiskuet-rossiyskoe-imuschestvo-na-territorii-ukrainy/