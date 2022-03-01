Операторы Украины отключили связь для телефонов с российскими номерами

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Украинские мобильные операторы заблокировали доступ телефонам с российскими номерами к своим сетям.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Госслужбу специальной связи и защиты информации Украины.

"Украинские операторы отключили связь, заблокировав доступ телефонам с российскими номерами к своим сетям. Связь - один из ключевых элементов ведения боевых действий", — цитирует издание заявление госслужбы по этому поводу.

Напомним, накануне в Беларуси состоялся первый раунд переговоров России и Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя переговоры, заявил, что Украина не получила того результата, на который рассчитывала. Вопрос о переходе ко второму раунду переговоров украинские власти решат после возвращения делегации и анализа переговорного процесса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958517-operatory-ukrainy-otklyuchili-svyaz-dlya-telefonov-s-rossiyskimi-nomerami/