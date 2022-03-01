American Airlines приостановила сотрудничество с "Аэрофлотом"

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Авиакомпания American Airlines решила на определенный срок приостановить свое сотрудничество с российским "Аэрофлотом", передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

"American Airlines приостановила свои соглашения с... "Аэрофлотом" на неопределенный срок. Она добавила, что также приостановила соглашение с S7", - говорится в сообщении.

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa выпустила заявление, в котором говорится, что они прекратят использовать воздушное пространство России до 27 мая. Поэтому все рейсы из России и в эту страну отменены.

"Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 27 мая из-за текущей нормативно-правовой ситуации. По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России должны быть отменены в этот период. Затронутые пассажиры будут проинформированы", - гласит сообщение авиакомпании.

Кроме того, крупнейшая американская автомобильная корпорация General Motors приостанавливает экспорт автомобилей в Россию.

Ранее поставки своих машин в Россию приостановили Audi, Volkswagen, чешская Skoda, британский Land Rover, Porsche, передают Ведомости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958521-american-airlines-priostanovila-sotrudnichestvo-s-aeroflotom/