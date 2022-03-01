СМИ: Интернет от Илона Маска заработал в Украине

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В Украине запустили терминалы для спутников Starlink, которые были поставлены в страну американским миллиардером Илоном Маском.

Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Как пишет издание, ссылаясь на данные сервиса Speedtest, скорость скачивания интернета, покрытие которым обеспечивают спутники, варьируется от 100 до 200 МБ/с.

Уточняется, что Starlink - это глобальная спутниковая система, которая позволяет пользоваться быстрым и бесплатным интернетом. Однако бесплатный он весьма условно: комплект необходимого оборудования (терминал, крепления и Wi-Fi маршрутизатор) стоит 499 долларов, а абонентская плата за услугу - 99 долларов в месяц. При этом установка оборудования и настройка максимально проста и занимает до пяти минут.

Между тем операторы Украины отключили мобильную связь для телефонов с российскими номерами.

Ранее мы сообщали, что американская компания Meta ограничит доступ к российским СМИ Russia Today и Sputnik на территории Евросоюза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1958519-smi-internet-ot-ilona-maska-zarabotal-v-ukraine/