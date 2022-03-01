"Действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа": МИД России отреагировал на новые санкции

Здание МИД РФ. Фото: Maxim Zmeyev/AFP/Getty Images

Министерство иностранных дел Российской Федерации отреагировало на вводимые европейскими странами санкции - в ведомстве заявили о "жестком ответе".

Заявление российского МИДа опубликовало издание "Интерфакс".

"Действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Россия будет и впредь обеспечивать реализацию жизненно важных национальных интересов без оглядки на санкции и их угрозы. Западным странам пора понять, что их безраздельное господство в мировой экономике давно осталось в прошлом", - говорится в тексте документа.

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что "ЕСовские граждане и структуры, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов, будут нести ответственность за любые последствия таких действий в условиях продолжающейся специальной военной операции. Они не могут не понимать степени опасности последствий".

Кроме того, В МИД РФ заявили, что "принятое 27 февраля решение ЕС о начале поставок летальных вооружений украинской военщине является саморазоблачительным. Знаменует конец евроинтеграции как "пацифистского" проекта по примирению европейских народов после Второй мировой войны".

"Есовцы окончательно встали на сторону киевского режима, развязавшего политику геноцида в отношении части собственного населения.

Окончательно развеян и другой насаждавшийся в прошлом есовцами миф - будто их нелегитимные в международно-правовом плане односторонние ограничения не направлены против российского народа", - говорится в заявлении.

Заявление МИД России было сделано после того, как Евросоюз ввел новый пакет санкций в отношении РФ, в рамках которого страны ЕС решили предоставить Украине 450 млн евро на закуп оружия и снаряжения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958505-deystviya-evrosoyuza-ne-ostanutsya-bez-zhestkogo-otveta-mid-rossii-otreagiroval-na-novye-sanktsii/