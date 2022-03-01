Евросоюз внес в санкционные списки пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Дмитрий Песков. Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков внесен в санкционный список Евросоюза.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальный журнал ЕС.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель анонсировал санкции против российских политиков, бизнесменов и военных фигур.

Решение о внесении Дмитрия Пескова в санкционный список вступило в силу с момента публикации.

Отметим, вместе с Песковым в "черный список" ЕС попали также бизнесмен Алишер Усманов, миллиардер Михаил Фридман, совладелец "Альфа-банка" Петр Авен, основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, журналист Тигран Кеосаян, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Транснефти" Николай Токарев и ряд других россиян.

Как уточняет РБК, включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза и замораживание активов физических лиц на территории блока, а также замораживание активов организаций.

Напомним, ранее Евросоюз включил в санкционные списки президента России Владимира Путина, главу МИД Сергея Лаврова и других высокопоставленных лиц РФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958501-evrosoyuz-vnes-v-sanktsionnye-spiski-press-sekretarya-putina-dmitriya-peskova/