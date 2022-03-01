Центробанк России отменил утренние и вечерние торги на Московской Бирже до 5 марта

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С 1 по 5 марта 2022 года на Московской Бирже не будут проводиться утренние и вечерние сессии. Об этом сообщает официальный сайт Центрального банка России.

"В период с 1 по 5 марта 2022 года не будут проводиться утренние и вечерние сессии.

Завтра, 1 марта, торги на валютном и денежном рынках Московской Биржи откроются в 10:00 по московскому времени и продлятся до 19:00 по московскому времени.

Банк России оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации", - говорится в заявлении Центробанка.

Ранее Центробанк России поднял ключевую ставку сразу с 9,5 до 20 процентов годовых.

Позже стало известно, что Путин подписал указ, которым россиянам запретили переводить валюту на счета в зарубежных банках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958499-tsentrobank-rossii-otmenil-utrennie-i-vechernie-torgi-na-moskovskoy-birzhe-do-5-marta/