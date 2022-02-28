Минобороны РФ: Россия не начинала военные действия

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В Министерстве обороны России напомнили о боевых действиях на Донбассе, которые длились в течение 8 лет и заявили, что РФ не начинала боевых действий, а собирается их закончить.

О том, что Россия не начинала военных действий на Украине, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что страна наоборот завершает боевые столкновения и собирается "положить конец угрозам со стороны киевского режима в адрес РФ".

"Этому было необходимо положить конец. Надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России. И Россия это сделает. Россия не начинала военные действия, Россия их завершает", – сказал он.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главной задачей российских военных в Украине является обеспечение безопасности гражданских лиц.

Также сообщалось, что глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о приостановке военной мобилизации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958475-minoborony-rf-rossiya-ne-nachinala-voennye-deystviya/