SWIFT готова исполнить решение европейских стран о санкциях против России

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Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT выразило готовность исполнить решение стран Европы о санкциях против отдельных российских банков после соответствующего "правового распоряжения".

Информацию об этом распространил телеканал NBC, ссылаясь на заявление организации, пишет РИА Новости.

"Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы выяснить детали об организациях, в отношении которых будут распространяться новые меры, и готовимся выполнять их по правовому распоряжению", - заявили в SWIFT.

Все российские банки, которые уже попали под санкции, будут исключены из SWIFT, заявляли ранее в правительстве Германии.

Решение об усилении санкций приняли США, Франция, Канада, Италия, Британия, Германия и Европейская комиссия.

Напомним, что ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов "парализовать" активы ЦБ России и обеспечить отключение определенного количества российских банков от SWIFT.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958198-swift-gotova-ispolnit-reshenie-evropeyskih-stran-o-sanktsiyah-protiv-rossii/