"Вы решаете, кто вы": Зеленский обратился к гражданам Беларуси

Владимир Зеленский. Кадр из видео: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси в своем официальном Telegram-канале.

"Эти мои слова будут обращены к гражданам Беларуси. Сегодня всех вас зовут на избирательные участки, чтобы проголосовать на референдуме. Это могло бы выглядеть как обычный политический процесс, но сейчас уже точно не может быть ничего обычного. Сейчас принимаются решения совершенно другого уровня. Минувшая ночь в Украине была жестокой. Снова обстрелы, снова бомбардировки жилых кварталов, гражданской инфраструктуры. Нет ни одного объекта в нашей стране, который оккупанты не считали бы своей целью", - заявил Зеленский.

По его словам, сейчас Васильков, Киев, Чернигов, Сумы, Харьков и многие другие города Украины выживают в таких условиях, в которых в последний раз были во время Второй мировой войны.

"Вы решаете, кто вы. Вы решаете, кем быть. Как вы будете смотреть в глаза своим детям? Как вы будете смотреть в глаза друг другу? Своим соседям? А мы — ваши соседи!" - обратился он к беларусам.

По словам Зеленского, сейчас много новостей о возможных переговорах Украины и России, в которых Минск упоминают как площадку для этих переговоров.

"Сейчас много новостей о возможных переговоров Украины и России, которые могут закончить эту войну и вернуть мир всем нам. И в них часто упоминают вашу столицу — Минск — как площадку для этих переговоров, площадку, которую выбирали не мы. И на самом деле не вы. А выбрало руководство России. И снова сейчас предложение встретиться у вас", - заявил он.

Зеленский отметил, что с белорусской территории пошли крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, которые атаковали украинские земли.

"Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, в вашем городе. Когда вы были нейтральны, мы говорили в Минске", - сказал Зеленский.

По словам президента, украинская сторона готова встретиться, но не в Беларуси.

"Площадкой могут быть другие города для встречи. Конечно же, мы хотим мира. Мы хотим встречаться. Мы хотим окончания войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — это все мы предложили российской стороне. Да и любой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты", - сказал Зеленский.

Только честные переговоры могут закончить войну, считает украинский лидер.

"Искренне желаю Беларуси вновь стать той самой доброй, безопасной Беларусью, которую все видели еще не так давно. Сделайте правильный выбор. Я уверен – это главный выбор вашего великого народа", - обратился он к гражданам Беларуси.

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 27 февраля, заявил, что российская делегация прибыла в белорусский Гомель на переговоры с украинской стороной.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение начать переговоры с Россией на территории Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958225-vy-reshaete-kto-vy-zelenskiy-obratilsya-k-grazhdanam-belarusi/