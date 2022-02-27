Российские войска вошли в Харьков (видео)

Кадр из видео. Источник: t.me/uniannet

Сегодня, 27 февраля, российские войска вошли в Харьков. Об этом заявил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"Произошел прорыв легкой техники. В том числе и в центральную часть города", - цитирует его украинское издание "УНИАН".

Жителей города призвали не выходить на улицы города.

"Внимание! Не покидайте мест укрытий!" - говорится в сообщении.

В соцсетях появилось также видео на которых, как утверждается, российские войска входят в Харьков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958214-rossiyskie-voyska-voshli-v-harkov-video/