Крупная нефтебаза загорелась под Киевом (видео)

Место происшествия. Фото: УНИАН

Загорелась крупная нефтебаза в Василькове под Киевом. Видео публикуют украинские СМИ, в частности информационное агентство УНИАН.

Издание отмечает, что после обстрела в небе в Киевской области появилось зарево. Мэр Василькова Наталья Баласинович подтвердила, что горит местная нефтебаза.

"Уважаемая Васильковская община. Вы видите все происходящее. Видите огонь. Это, к сожалению, горит нефтебаза на Крючках", - сообщила чиновница.

"Внимание! Дым и вредные вещества от пожара могут пойти в любую сторону, ветер постоянно меняет направление. Закрывайте окна", - предупредили в Госспецсвязи.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на нефтебазе в ЛНР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1958189-krupnaya-neftebaza-zagorelas-pod-kievom-video/