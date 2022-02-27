Лукашенко обсудил с Макроном позицию Беларуси по Украине

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Президенты Беларуси Александр Лукашенко и Франции Эммануэль Макрон обсудили во время телефонного разговора ситуацию в Украине, позицию Минска и вовлеченность в нее. Об этом сообщается на официальном сайте президента Беларуси.

Разговор президентов продлился час и 20 минут. Все вопросы касались российско-украинского конфликта. Стороны обсудили позицию Беларуси и вовлеченность в этот конфликт.

Значительная часть беседы была уделена вопросу будущего Европы и места Беларуси в этом мироустройстве, говорили также и о взаимоотношениях Беларуси и России.

"Еще одна тема касалась вооружений, в том числе речь шла о ядерном оружии и возможном размещении его в Беларуси. В ответ на данный вопрос Лукашенко отреагировал замечанием - "фейк", отметив, что "если народ Беларуси не будут душить, не только о ядерном, но и об обычном оружии речи быть не может", - говорится в публикации.

В разрезе обсуждения вопроса переговоров о мире Александр Лукашенко высказал свою позицию: в любое время, в любом месте - в Беларуси.

Главы государств договорились о контактах в ближайшее время.

Напомним, ранее Лукашенко пообещал создать все условия для безопасности на переговорах России и Украины. Также стало известно, что Канада вводит санкции против Путина, Лаврова и руководства Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958184-lukashenko-obsudil-s-makronom-pozitsiyu-belarusi-po-ukraine/