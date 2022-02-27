Зеленский: Мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну (видео)

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращением. Заявление опубликовано на официальной странице главы государства в Instagram.

"Мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну. Если дети уже рождаются в укрытиях, даже когда продолжаются обстрелы, то у врага нет ни единого шанса в этой бесспорно народной войне", - заявил президент Украины.

В своем выступлении Владимир Зеленский отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией по ситуации в Украине.

"Алиев и Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только приветствовать", - сказал президент.

Кроме того, по его словам, президент Турции согласился с важностью запрета прохода российских военных кораблей в Черное море, но не сказал, принято ли это решение.

"Поблагодарил Эрдогана за поддержку нашей независимости. Согласились с ним, что сегодня крайне важным является запрет прохода российских военных кораблей в Черное море", - сказал глава государства.

Он побеседовал с президентом Азербайджана о поставках нефти и нефтепродуктов Украине.

"Добрый друг Украины Ильхам Гейдарович Алиев, с которым я поговорил о том, что нашей стране не хватает нефти, не хватает нефтепродуктов. Все непросто, но теперь все будет", - пояснил президент Украины.

Также он утверждает, что все страны Европы согласовали отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT.

"Наши дипломаты боролись за то, чтобы все страны Европы согласовали решение отключить Россию от международной межбанковской сети. Имеем и эту важную победу. Это миллиарды и миллиарды ущерба России", - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, президент Украины записал уже несколько видеообращений. Ранее в МИДе страны заявили, что все страны Запада согласились отключить Россию от SWIFT.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958177-zelenskiy-my-budem-borotsya-stolko-skolko-nuzhno-chtoby-osvobodit-stranu-video/